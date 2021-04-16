Забрезжила надежда: Власти осторожно заговорили про отмену коронавирусных ограничений в России

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В России от COVID-19 вакцинированы более 8 млн жителей, а объемы вакцинации растут. Это даёт надежду на то, что введенные из-за коронавируса ограничения в скором времени можно будет снять. Об этом в ходе заседания коллегии Минздрава заявила зампред правительства Татьяна Голикова.

«Объемы вакцинации в России нарастают, и это хорошо. — заявила вице-премьер. — Это дает нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты«, - сказала она на заседании коллегии Минздрава РФ.

Она отметила, что россияне «расслабились», но коронавирус продолжает находиться «с нами», поэтому отменять ограничительные меры она призывает очень осторожно.

Вместе с этим, по данным Голиковой, на данный момент в стране от коронавируса привито более 8 млн человек, при этом численность вакцинированных продолжает расти.

«Здесь была показана цифра более 8 млн, <...> сейчас количество существенно больше, объемы вакцинации в России нарастают, и это хорошо», - приводит стола зампреда правительства «ТАСС».