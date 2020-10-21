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Общество
Заболевшему ОРВИ россиянину диагностировали беременность
21 октября, 2020 12:20
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фото: Pixabay
Жителю Уфы диагностировали беременность и направили его на прием к гинекологу для консультации.
В Уфе мужчине диагностировали беременность и рекомендовали проконсультироваться у гинеколога. 40-летний «беременный» проходил лечение с осложнениями после ОРВИ.
Мужчина, посещавший уфимскую больницу, обнаружил эту запись в истории болезни. Он попросил Минздрав Республики Башкортостан разобраться в этой ситуации, сообщает телеграм-канал «RT».
Ранее сообщалось, что все случаи заболеваемости ОРВИ в Москве будут расценивать как подозрение на коронавирус.
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