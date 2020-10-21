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Заболевшему ОРВИ россиянину диагностировали беременность

Дмитрий Байков
21 октября, 2020 12:20
1 мин
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фото: Pixabay

Жителю Уфы диагностировали беременность и направили его на прием к гинекологу для консультации.

В Уфе мужчине диагностировали беременность и рекомендовали проконсультироваться у гинеколога. 40-летний «беременный» проходил лечение с осложнениями после ОРВИ.

Мужчина, посещавший уфимскую больницу, обнаружил эту запись в истории болезни. Он попросил Минздрав Республики Башкортостан разобраться в этой ситуации, сообщает телеграм-канал «RT».

Ранее сообщалось, что все случаи заболеваемости ОРВИ в Москве будут расценивать как подозрение на коронавирус.

темы
Россия
общество
больница
беременность
ОРВИ
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