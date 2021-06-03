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Забирать органы у россиян теперь можно будет только с письменного согласия
3 июня, 2021 07:43
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Pixabay
Трансплантацию органов разрешат только с письменного согласия.
Такой законопроект будет вскоре рассмотрен Госдумой. Его подготовило правительство. Согласно документу, теперь живые доноры должны будут письменно разрешить трансплантаци. органов, костного мозга и стволовых клеток, пишут «Известия».
Также правительство обязуется финансировать операции и проезд пациентов.
По словам экспертов, это делается для легализации этой сферы и прекращении действия черного рынка органов.
Ранее стало известно, что в период пандемии новой коронавирусной инфекции жители России сдали гораздо больше донорской крови, чем пару лет назад.
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