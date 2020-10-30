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Если действющие ограничения на поездки из-за COVID-19 сохранятся, в мире в сфере туризма может исчезнуть больше половины всех рабочих мест. Соответствующий прогноз сделал Всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC). Речь идет о 174 миллионах человек.

Кроме того, убеждены в организации, настолько длительные органичения в турсфере приведут к сокращению вклада отрасли в мировой ВВП на 53% (4,7 трлн долларов) по сравнению с прошлым годом.

«Наши последние данные вскрывают серьезность долгосрочных негативных последствий, с которыми столкнется мировая отрасль путешествий и туризма, если мы не будем работать вместе, чтобы немедленно возобновить международные поездки», - цитирует президента и главного исполнительного директора WTTC Глорию Гевару «Интерфакс».