За выезд из России захотели брать деньги

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С отдыхающих за границей россиян предложили брать «выездной сбор». Инициатива принадлежит губернатору Приморского края Олегу Кожемяко.

Собранные деньги хотят направлять на развитие туризма внутри страны. Какую сумму следует брать за выезд из России, не уточняется.

«Сегодня, когда население желает пользоваться услугами внутри страны, необходим значительный поворот и значительное привлечение денежных средств, которые сегодня вывозятся за пределы нашей страны», - сказал губернатор. Его слова приводит РБК.

Он не впервые выступает с подобной идеей. Кожемяко озвучивал идею 20 апреля на комиссии Госсовета по туризму, физической культуре и спорту. Ее предложили включить в список мер по поддержке туризма.

Инициативу прокомментировали в правительстве. Кабмин заверил, что пока не рассматривает введение «выездного сбора».