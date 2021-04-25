За вакцинацию от COVID-19 пенсионерам Москвы дадут по тысяче рублей на поход в аптеку

Люди

С 27 апреля жители столицы старше 60 лет, сделав первую прививку от коронавируса, смогут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов (рублей). Потратить их москвичи смогут в ряде магазинов, аптек и кафе — партнерах «Миллиона призов».

«Благодаря программе „Миллион призов“ мы, с одной стороны, поддержим пожилых людей. А с другой — простимулируем потребительский спрос и поможем бизнесу быстрее справиться с последствиями пандемии. И самое главное — ускорение вакцинации спасет тысячи человеческих жизней», — отметил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Отметим, что для участия в новой программе поощрения пенсионерам необходимо иметь московский полис ОМС. Бонусные карты со вторника можно будет получить в поликлинниках и других пунктах вакцинации.