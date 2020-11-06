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В Москве женщина не смогла справиться со своими эмоциями и напала на полицейского. Местная жительница несколько раз ударила сотрудника правоохранительных органов, а затем укусила его. За такие действия ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

Известно, что 58-летняя москвичка вела себя неадекватно, была очень пьяной. Силовики намеревались доставить ее в отдел для составления административного протокола за мелкое хулиганство и нахождение в нетрезвом виде, однако пенсионерка стала оказывать сопротивление. Инцидент происходил на Открытом шоссе.

«Дважды ударила руками сотрудника патрульно-постовой службы по голове и телу и укусила в предплечье», – цитирует источника в правоохранительных органах ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Ранее сообщалось, что житель Челябинска напал на полицейского и ранил соседа.