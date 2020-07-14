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За сутки в России 6248 человек заразились коронавирусом

Дмитрий Байков
14 июля, 2020 11:33
1 мин
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фото: Pixabay

За прошедшие сутки 6248 человек в 83 российских регионах заразились коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Наибольшее число заразившихся выявлено в Москве (613) и Санкт-Петербурге (281). За сутки в России зафиксировано 175 летальных исходов от коронавируса. За последние 24 часа удалось вылечить 8804 человек.

За все время пандемии в России зафиксировано 739 947 случаев заражения COVID-19, умерли 11 614 человек, сообщает телеграм-канал «RT».

Ранее сообщалось, что в Италии у 18-летней пациентки коронавирус спровоцировал воспаление щитовидной железы.

Итальянские врачи сообщили о первом случае подострого тиреоидита вызванного коронавирусом COVID-19. Подобные нарушения в работе щитовидной железы возникают у людей, переболевших острыми вирусными респираторными инфекциями.

темы
Россия
общество
коронавирус
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