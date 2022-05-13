За прошлый год о своих доходах отчитались только два росгвардейца
В открытых источниках появились декларации о доходах двух сотрудников новейшего силового ведомства. Все двое – высшие чины Росгвардии.
В опубликованных отчётах значатся фамилия главы ведомства Виктора Золотова и полковника Сергея Шевчука.
За прошлый, 2021 г. генерал армии заработал около 7 млн руб, что на 4 млн больше дохода его коллеги. Также, если верить документу, у Золотова в собственности числятся: три участка земли, две квартиры, Mercedes Benz G класса, мотовездеход, и ледник.
Сообщается, что причиной, по которой были обнародованы доходы лишь двух человек из всего состава Росгвардии может служить закон, «О государственной защите лиц, работающих в правоохранительных органах». Исходя из текста этого документа, данные о доходах военнослужащих и гражданских служащих ВС РФ могут не публиковаться, - сообщает РБК.