За проезд по любым дорогам придется платить в «зеленом» будущем
В будущем плата за проезд может начать взиматься на всех дорогах. Это произойдет, если люди массово будут переходить на электрокары и автомобили на газе. Такой прогноз сделал экс-глава Минтранса, помощник президента РФ Игорь Левитин на форуме по инновационным технологиям в транспортной сфере.
Он пояснил, что в России дороги строятся за счет дорожных фондов. Они в свою очередь пополняются акцизными отчислениями с продаж топлива. При этом у электричества и газа никаких акциз нет и, вероятно, его придется ввести.
Как альтернативу акцизам на «зеленые» энергоносители Левитин допустил проведение реформы по сборам за пользование дорогами и появление платежей за каждый километр.
«То есть речь идёт о формате покилометровых платежей: когда акциза не будет, но каждый километр будет просчитан», - приводит его слова «Прайм».