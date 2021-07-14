За право арендовать лес на 49 лет рядом с «дворцом Путина» поспорили два российских миллиардера
За права на аренду лесных участков площадью 381,2 га возле села под Геленджиком, где находится «дворец Путина», спорят два российских миллиардера. И это неудивительно - начальная стоимость лота чересчур низкая и составляет 896 рублей в год. Это значит, что за 49 лет победитель торгов должен заплатить всего 43 904 рубля.
В майском аукционе победила компания «Биодженикс», входящая в холдинг бизнесмена Олега Дерипаски. И все бы ничего, но в дело вмешалось Минприроды Краснодарского края. Ведомство отменило итоги по требованию Федеральной антимонопольной службы.
Тех, в свою очередь, попросили об аннулировании итогов две компании - «Лазурная ягода» Геннадия Тимченко и «Апекс юг», некогда созданная Николаем Егоровым. Фирмы тоже хотели арендовать лес и пожаловались в ФАС. Бизнесмены ссылались на сбой во время торгов. Из-за него бизнесмены не смогли предложить более выгодную цену.
Дерипаска готов платить годовую аренду 354 583 рублей - это 17,4 млн рублей за все время. Эксперты издания «Ведомости», которое узнало о споре бизнесменов за землю, называют справедливой цену за аренду не менее 934 млн рублей за весь период.
Почему бизнесмены вступили в спор за аренду, понятно. Победитель получит приоритетное право на выкуп земель.