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За отрицание геноцида белорусов можно будет лишиться свободы
22 декабря, 2021 18:29
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Youtube/Телеканал ОНТ
10 лет лишения свободы. Такое максимальное наказание в будущем может быть назначено в Беларуси за отрицание геноцида в годы Великой Отечественной войны.
Факт геноцида белорусов во время ВОВ и в послевоенный период будет признан на законодательном уровне. Об этом сообщил Telegram-канал верхней палаты парламента Беларуси.
Новая статья появится в Уголовном кодексе республики после подписания законопроекта президентом страны.
Любая отрицающая геноцид белорусского народа информация, размещённая в средствах массовой информации, в публичном выступлении, или в печатном произведении, будет подпадать под уголовную ответственность.
Законопроект уже получил одобрение Совета республики, сообщает Lenta.ru
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