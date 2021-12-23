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За откушенное ухо россиянин заплатил 800 тысяч рублей и сядет на 2 года
23 декабря, 2021 22:50
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Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look press
Россиянин, откусивший коллеге часть уха, проведет 2 года в исправительной колонии общего режима. Такой приговор вынес Кировский районный суд Курска.
Инцидент с ухом произошел в октябре 2020 года. Мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, затеяли конфликт. Один из них повалил другого на землю и укусил сначала за палец руки, потом за плечо. Кульминацией стало откушенная часть ушной раковины.
Также осужденный выплатил потерпевшему 800 тысяч рублей, пишут «Известия».
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