Президент ГК «Основа» Александр Ручьев займется индустрией стройматериалов

Общество

Фото: ГК «Основа»

Президент ГК «Основа» и председатель Совета Ассоциации «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций» (НОПСМ) Александр Ручьев возглавил новую Комиссию по вопросам индустрии строительных материалов и технологий Общественного совета при Минстрое РФ. Такое решение было принято на первом заседании нового состава Общественного совета, прошедшего в Общественной палате РФ во вторник, 14 июля 2020 года.

Участие в мероприятии приняли также глава Минстроя России Владимир Якушев и председатель Фонда содействия ЖКХ Сергей Степашин.

По словам Александра Ручьева, за последнее время в строительной отрасли произошло немало значительных событий и изменений, которые не могли не сказаться на смежных отраслях, в том числе и на промышленности строительных материалов. «Мы все понимаем, что развитие этого сектора экономики невозможно без роста объемов строительства и спроса на строительные материалы, поскольку экспорт не способен компенсировать в полном объеме недостаток спроса внутри нашей страны», - отметил он.

В связи с этим Ассоциация НОПСМ выступила с инициативой реорганизации прежней Комиссии по вопросам индустрии строительных материалов и технологий Общественного совета при Минстрое РФ, которую поддержали все участники совещания.

Как отметил в ходе своего выступления Александр Ручьев, основная задача новой Комиссии будет заключаться в эффективной организации работы всех отраслевых компаний и общественных объединений для разработки реальных решений актуальных проблем, которые напрямую касаются всех участников рынка и требуют совместных усилий.

Основными направлениями работы реорганизованной Комиссии будет реформа ценообразования вместе с ФГИС ЦС и разработка государственных норм, развитие системы техрегулирования по вопросам разработки и принятия национального Техрегламента на стройматериалы, а также мер по стимулированию внедрения технологий повышения энергоэффективности и экологичности зданий и инновационных стройматериалов.

Все разработанные предложения будут направляться на обсуждение в Общественный совет при Минстрое России с целью реализации и контроля всех этапов внедрения этих предложений.