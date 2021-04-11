«За годы службы стране и королеве». В Лондоне установят памятник принцу Филиппу

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В центре Лондона установят памятник умершему на 100-ом году жизни британскому принцу Филиппу, сообщает газета The Telegraph.

По информации издания, памятник планируется установить недалеко от Букингемского дворца и это решение уже поддержали британские парламентарии.

Там объяснили, что памятник станет символом признательности принцу «за годы службы стране и королеве».

Его установка частично будет финансироваться за счет добровольных пожертвований, пишут РИА «Новости».

Супруг британской королевы, герцог Эдинбургский Филипп скончался 9 апреля 2021 года.