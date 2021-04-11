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«За годы службы стране и королеве». В Лондоне установят памятник принцу Филиппу
11 апреля, 2021 17:32
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В Лондоне установят памятник принцу Филиппу
В центре Лондона установят памятник умершему на 100-ом году жизни британскому принцу Филиппу, сообщает газета The Telegraph.
По информации издания, памятник планируется установить недалеко от Букингемского дворца и это решение уже поддержали британские парламентарии.
Там объяснили, что памятник станет символом признательности принцу «за годы службы стране и королеве».
Его установка частично будет финансироваться за счет добровольных пожертвований, пишут РИА «Новости».
Супруг британской королевы, герцог Эдинбургский Филипп скончался 9 апреля 2021 года.
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