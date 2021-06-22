За два года произошло массовое сокращение пенсионеров. Причины
В России по итогам первого квартала текущего года насчитывалось почти 42,6 млн пенсионеров.
Это почти на 1,27 млн человек меньше по сравнению с началом 2019 года. Число пенсионеров в России снизилось из-за пенсионной реформы, а также пандемии COVID-19.
Росстат отнес к числу пенсионеров людей, которые постоянно проживают на территории страны и получают пенсию в соответствии с действующим российским законодательством и межгосударственными соглашениями, пишут «Открытые медиа».
Российский Пенсионный фонд (ПФР) необходимо ликвидировать, поскольку эта структура «проедает» сбережения россиян. С таким предложением выступила «Партия пенсионеров». По мнению партии, фактически ПФР не обеспечивает благосостояние граждан России. При этом, существование структуры помогает негосударственным пенсионным фондам, которые получают значительные финансовые средства в управление.