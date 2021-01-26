Общество

Государственная Дума России приняла сегодня в третьем чтении закон, позволяющий штрафовать жителей страны за пропаганду и рекламу веселящего газа (закиси азота).

Так, за подобное правонарушение гражданам придется выложить из собственного кармана от 1 до 2 тысяч рублей, должностным лицам и индивидуальным предпринимателям – от 10 до 20 тысяч. Больше всего за пропаганду веселящего газа придется заплатить юрлицам – сумма максимального штрафа достигает 150 тысяч рублей.

«Также разрешается в административном порядке приостановить деятельность ИП и юридических лиц на срок до 30 суток», – уточняет ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что российских автолюбителей начнут штрафовать за первышение скорости на 1 км/ч.