Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

За «активные» разговоры о веселящем газе россиянам прилетит крупный штраф

Марьям Ибрагимова
26 января, 2021 14:59
1 мин
Марьям Ибрагимова
26 января, 2021 14:59
1 мин
Фото: pronarkology.ru
Фото: pronarkology.ru

Государственная Дума России приняла сегодня в третьем чтении закон, позволяющий штрафовать жителей страны за пропаганду и рекламу веселящего газа (закиси азота).

Так, за подобное правонарушение гражданам придется выложить из собственного кармана от 1 до 2 тысяч рублей, должностным лицам и индивидуальным предпринимателям – от 10 до 20 тысяч. Больше всего за пропаганду веселящего газа придется заплатить юрлицам – сумма максимального штрафа достигает 150 тысяч рублей.

«Также разрешается в административном порядке приостановить деятельность ИП и юридических лиц на срок до 30 суток», – уточняет ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что российских автолюбителей начнут штрафовать за первышение скорости на 1 км/ч.

Поделиться
ТЕГИ
Госдума
штраф
веселящий газ
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!