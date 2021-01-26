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Общество
За «активные» разговоры о веселящем газе россиянам прилетит крупный штраф
26 января, 2021 14:59
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Фото: pronarkology.ru
Государственная Дума России приняла сегодня в третьем чтении закон, позволяющий штрафовать жителей страны за пропаганду и рекламу веселящего газа (закиси азота).
Так, за подобное правонарушение гражданам придется выложить из собственного кармана от 1 до 2 тысяч рублей, должностным лицам и индивидуальным предпринимателям – от 10 до 20 тысяч. Больше всего за пропаганду веселящего газа придется заплатить юрлицам – сумма максимального штрафа достигает 150 тысяч рублей.
«Также разрешается в административном порядке приостановить деятельность ИП и юридических лиц на срок до 30 суток», – уточняет ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что российских автолюбителей начнут штрафовать за первышение скорости на 1 км/ч.
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