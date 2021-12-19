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За 30 тысяч рублей врач может бить больных. А, что так можно было?
19 декабря, 2021 17:37
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Pixabay
Врач, который избил пациентку, приговорен к штрафу в размере 30 тысяча рублей.
Напомним, избиение пациентки врачом произошло в звенигородской больнице.
Заведующий 7-м инфекционным отделением Заур Цоколаев отвесил несколько оплеух пациентке с онкологией в красной зоне. Пострадавшая - Ольга Спецова после этого частично лишилась слуха.
Накануне суда врач написал пациентке письмо с объяснением. Свою агрессию он оправдал сложной работой в условия пандемии. Вроде все логично.
Самый гуманный суд в мире оценил избиение пациентки врачом в 30 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал Mash.
В Оренбургской области пациент с инвалидностью полз к врачу на четвереньках.
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