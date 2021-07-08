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Южнокорейские власти рассказали о состоянии резко похудевшего Ким Чен Ына
8 июля, 2021 11:29
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Aleksander Safronov/Global Look Press
Южнокорейские разведчики рассказали о здоровье лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Мир настораживает тот факт, что за последнее время он резко похудел на 10-20 килограммов.
Разведчики узнали о здоровье главы КНДР у южнокорейского депутата Ким Бен Ки. Он заявил - здоровье похудевшего Ким Чен Ына в норме, на его управление страной не влияет фактор самочувствия, пишет Bloomberg.
Более того, Ким Чен Ын - постоянный гость на крупных государственных мероприятиях.
О похудении лидера Северной Кореи сообщалось официально в конце июня. Отметим, что при росте 170 сантиметров он весил 140 килограммов.
Резкое похудение стало поводом для слухов о болезни.
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