От ювенальной юстиции спасу нет
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От ювенальной юстиции спасу нет

Что происходит на православном телеканале России, и кто стоит за этим

Не так давно внимание общественности оказалось приковано к сайту «Православие и мир», который со словами публичной критики на устах покинул его ведущий автор, отец Александр Ильяшенко.

В принципе, все давно уже знали, что «Правмир» придерживается ну очень либеральной, «розовой» версии христианства: если не горячее одобрение и пропаганда, то, как минимум, сочувственное «понимание» людей с нетрадиционной ориентацией, которым даже предоставлялась трибуна.

Иногда розовый оттенок менялся на жовто-блакитный, и поэтесса Ольга Седакова начинала нести «свет с Майдана».  Там же с удовольствием дают трибуну протоиерею Г.Митрофанову,  апологету власовцев и ненавистнику «Бессмертного пока».

Конечно, «Правмир» это крайне и открыто либеральный флаг российских православных (или «православных», в кавычках СМИ). Но и те площадки, которые вроде считались вполне консервативными, например, телеканал «Спас». Признаться, у  меня, да, подозреваю, далеко не только у меня был настоящий шок, когда два года назад его руководителем назначили Бориса Корчевникова, более молодую, но, пожалуй, даже еще более отпетую копию Андрея Малахова.

Где г-н Корчевников, не без явного удовольствия и любви к производимому продукту, ведший самые скандальные и разухабистые ток-шоу на российском ТВ, и где Православие?

Конечно, Борис заслуживает уважения как мужественный человек,  столкнувшийся с тяжелой болезнью (опухоль головного мозга) и вроде бы ее победивший. Но тут мне вспоминается замечательная повесть времен моего детства. Там один из главных героев, школьник, влюбленный в свою одноклассницу, уговаривал фотографа, чтобы он поместил ее фото на витрину ателье:

- Товарищ мастер, — занервничал Клочик. — Вы даже не представляете, какая это замечательная девочка! Отличница! В Греции два года жила!
- Ну и что. Я тоже пять лет жил в Кирово-Чепецке. Но это не дает мне оснований вывешивать свой портрет на витрине.

Мужество в борьбе с болезнью – еще не основание вставать у руля православного телеканала.

Так, в 2011 года для видеоблоге о журнале «Фома» Корчевников рассказал, что полностью совпадает во взглядах с основателем этого журнала, одним из лидеров либерального течения в РПВ Владимиром Легойдой.

Одним из маркеров «порозовения» канала стало его отношение к семье и ювенальной юстиции. Так, 6 июня прошлого года на «Спасе» вышла передача «Побои в семье. Смиряться или уходить?».

Ее анонс на YouTube говорит о ее содержании чуть менее, чем все: «Шокирующая статистика!!! Пока будет идти наша передача, как минимум одна женщина в России погибнет от домашнего насилия. Получается, что дом стал нее менее опасным местом, чем улица. Бьет значит – любит! Насколько сегодня этот стереотип имеет право на существование? И можно ли назвать патриархальными те семьи, где муж поколачивает жену?»

А 16 июля на «Спасе» прошли очередные дебаты под названием «Домашнее насилие: нужен ли закон». Позицию о введении в Россиии ювенальной юстиции отстаивала Ольга Крыштановская, директор «Центра изучения российской элиты Государственного университета управления». Дама очень примечательная – в 2012 была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах, возглавляла прокремлевское общественное движение «Отличницы», состояла в ЕР, но приостановила членство, чтобы «переключиться с изучения властных кругов на оппозиционные».

На дебатах Крыштановская заявила, что «мы дозрели до того, чтобы ввести юридическую защиту женщин и детей от насилия в семье». Оппонировавшая ей Ольга Леткова, директор Ассоциации родительских комитетов и сообществ, возразила, мол, защита дело хорошее и правильное, но вводить ее собираются по ювенальным лекалам.

Дальше «простая русская женщина» отстаивала точку зрения на российскую семью как средоточие всех пороков, причем ведущая подыгрывала ей с помощью известной манипулятивной и откровенно неправдивой статистики, согласно которой женщины у нас гибнут и вообще страдают от домашнего насилия едва ли не в большом количестве, чем людей обоих полов гибнет и получает увечья в ДТП.

Но одной лишь «ювеналкой» не исчерпывается. Так, в прошлом году в авторскую программу Легойды «Парсуна» пришла министр просвещения Ольга Васильева, поначалу вызывавшая большой энтузиазм, но быстро показавшая, что никакие перемены, могущие порадовать эту общественность, провести не готова, в отличие от еще большей либерализации образования. В комментариях к этому выпуску пользователи, в частности, поднимали вопрос о причинах резко потеплевшего отношения чиновницы к цифровизации школы. Однако модераторы все сообщения по этой теме тщательно удалили

Что ж, на самом деле удивляться тут особо нечему. «Главный православный канал России» представляет собой точный слепок с российской действительности в целом: тонкий, пусть и аляповатый слой «традиционных ценностей» и «скреп» сверху – и беспримесный нигилизм самого буйного толка внутри.

Теги:
Места: Россия
Организации: РПЦ
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