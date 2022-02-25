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Юрия Дудя могут признать иностранным агентом в России
25 февраля, 2022 12:19
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Российского журналиста и видеоблогера Юрия Дудя захотели признать на родине иностранным агентом. По мнению главы Лиги безопасного интернете Екатерины Мизулиной, данным вопросом должны заняться специалисты.
Известно, что она уже попросила Генеральную прокуратуру РФ и Министерство юстиции страны проверить сведения, якобы опубликованные «в ряде СМИ», о том, что Дудь получает финансирование из-за рубежа.
Мизулина не стала уточнять, в каких именно изданиях информация подобного рода размещена, но если проверка подтвердит её опасения, блогера нужно признать «лицом, выполняющим функции иностранного агента» в РФ. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
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