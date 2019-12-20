Юрист Соболь - некомпетентный специалист ФБК, погрязший в многомиллионных исках

За время летних протестов и пост-выборный период они продемонстрировали свою полную некомпетентность в юридических вопросах. Особенно выделяется на фоне всех членов организации Алексея Навального юрист ФБК Любовь Соболь, на которой уже «висят» штрафы на несколько миллионов после несанкционированных протестов летом 2019 года.

Признанный иноагентом в России «Фонд борьбы с коррупцией» может получить очередной многотысячный штраф за нарушение закона об иноагентах. Осенью 2019 год Минюст РФ признал организацию Алексея Навального иностранным агентом, которая ведет свою деятельность на деньги, выделенные западными спонсорами. Согласно закону РФ, такие организации должны указывать в публикуемых материалах присвоенный им статус иноагента. За нарушение – предусмотрен штраф за каждый такой случай.

У ФБК есть два интернет-ресурса, посвященных проектам «РосЯма» и «РосЖКХ», что подтверждается их собственным описанием проекта. Однако ни на одном из сайтов нет указаний того, что они выполняют функции иностранных агентов, что является нарушением статьи 19.34 п. 2 КоАП РФ.

Команда ФБК, которая в основном состоит из юристов, не могла не знать об этом. Очередной штраф доказывает лишь то, что в составе организации Навального находятся люди, которых нельзя называть профессионалами своего дела.

«Крестный ход» Соболь в Мосгоризбирком

Юрист ФБК Любовь Соболь «во всей красе» показала себя летом во время избирательной кампании. Экс-кандидат получила отказ избирательной комиссии – ее кандидатуру не зарегистрировали на выборах из-за недостаточного количества «чистых» подписей избирателей, часть из которых была фальсифицирована.

Юрист решила отстаивать свою правоту, подав жалобу в Мосгоризбирком. В поданном бланке было указано, что почерковедческая экспертиза избиркома «не может быть использована в качестве доказательств признания подписей недействительными».

Собрав достаточное количество доказательств, юрист могла бы обратиться в Мосгорсуд, куда было подано 29 исков другими экс-кандидатами. Некоторые из них были удовлетворены. Однако она выбрала бессмысленный путь, скандалов в Мосгоризбиркоме, которые не дали никакого результата, кроме шумихи в СМИ. По всей видимости, она понимала свои шансы и недостаточный уровень компетенции для того, чтобы обращаться в суд.

«Московское дело» Любови Соболь

После отказа Мосгоризбиркома в регистрации подписей избирателей и выбывании экс-кандидатов, которых продвигал Навальный, из предвыборной гонки, под эгидой блогера была устроена череда незаконных митингов, которые, в том числе, помогала организовывать и Любовь Соболь. Сопутствующие беспорядки и хаос нанесли ущерб многим бизнесменам Москвы и городским службам, которые решили отсудить у представителей ФБК деньги за понесенные убытки в момент прохождения нелегальных акций.

Судебные иски выиграли следующие компании: Мосгортранс (взыскали более миллиона рублей), московский метрополитен и ГБУ "Автомобильные дороги" (отсудили больше миллиона), дорожная служба Москвы (отсудили более 3 миллионов), владелец ресторана «Армения» (более 240 тысяч). В сумме лично Соболь должна выплатить около трех миллионов рублей, учитывая административные штрафы на сумму в 1,23 миллиона рублей.

Более того, заявления в суд подали управление МВД по Москве и прокуратура – в их планах отсудить почти 18 млн рублей за привлечение полицейских и техники для обеспечения общественного порядка на акциях протеста 27 июля и 3 августа.

Юрист ФБК Любовь Соболь с другими представителями ФБК снова не смогли защитить себя в суде, выстроив грамотную защиту и предоставив доказательства своей невиновности.

Признание ФБК иноагентом

В ноябре 2019 года Замоскворецкий суд Москвы включил так называемый «Фонда борьбы с коррупцией» блогера Алексея Навального в список иностранных агентов.

В суде отклонили иск ФБК, который попытался оспорить решение Министерства юстиции о внесении организации в реестр иностранных агентов. Дело было проиграно «специалистами» из организации Навального, в том числе и юристом ФБК Любовью Соболь. Минюст РФ включил «Фонд» в список иностранных агентов. Позднее стали известны иностранные источники, которые финансировали организацию. По данным издания ФАН, организация Навального получала финансирование из Европы, США, Израиля и ряда арабских стран.

В декабре ФБК вновь начали процедуру оспаривания статуса иноагента. Они подготовили необходимые документы, однако их планам помешал новый перевод денег из США.

Менеджер проектов ФБК Леонид Волков в своем Твиттер-аккаунте написал, что они и дальше будут добиваться снятия статуса иноагента, однако, кроме жалоб в соцсетях, они вряд ли как-то смогут оправдать новый транш из-за рубежа. У ФБК слишком некомпетентная команда, и Соболь – одно из самых слабых звеньев, которое не позволит выиграть это дело в суде.

Кроме того, на данный момент Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». Членам ФБК грозит до 5 лет лишения свободы.

Бездарные специалисты ФБК

Вышеописанные судебные инциденты – далеко не все дела, которые проигрывали представители ФБК. Они преподносят себя как опытных юристов, чья деятельность ориентирована на «квалифицированную помощь» людям. Организации, которые принадлежат Навальному, обещают решение проблем, требующих юридических знаний. Но, как показывает практика, члены ФБК «пускают пыль в глаза» - они не способны защитить даже себя в суде. Более того, представитель ФБК не знают, в какие инстанции лучше обращаться, как это было у Соболь, когда она вместо Мосгорсуда пошла отстаивать свои права в Мосгоризбирком. Главное кредо таких юристов ФБК, как Любовь Соболь – публичные скандалы, которые они устраивают, отрабатывая заказы западных спонсоров. Те, в свою очередь, продолжают осуществлять финансирование, и жульнический спектакль идет на новый круг.