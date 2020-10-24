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Юный белорус смог заработать на силовиках. Им не понравилось

Кирилл Савушкин
24 октября, 2020 09:55
1 мин
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Следователям из Беларуси в руки попался администратор одного из телеграм-каналов, сливавших личные данные силовиков. Правоохранителей удивил возраст активиста.

«Данные карателей Беларуси», по словам официального представителя МВД Беларуси Ольги Чемодановой, администрировались 15-летним подростком.

Как рассказал сам несовершеннолетний житель города Добруш (Гомельская область), в августе на него вышел неизвестный с предложением о создании вышеуказанного канала.

«Вскоре на канале появились сообщения об оказании материальной помощи для развития ресурса и поддержки пострадавших людей. Все средства перечислялись на биткоин-кошелек администратора и в последующем тратились им на еду, одежду и развлечения. В планах была покупка кроссового мотоцикла», — приводит REGNUM слова Чемодановой.

На данный момент, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Деньги заберут в бюджет.

темы
Беларусь
telegram
силовики
телеграм-каналы
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