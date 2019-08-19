На юго-востоке Москвы прошел ретроавтопробег в честь Дня российского флага
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На юго-востоке Москвы прошел ретроавтопробег в честь Дня российского флага

В пробеге участвовало 20 отечественных автомобилей

18 августа в Москве состоялся пробег ретроавтомобилей под названием «Виват Россия, виват Москва!». 20 отечественных автомобилей - «Чайка», «Волга ГАЗ-21», «Москвич», ЗИМ ГАЗ 12, мотоцикл «Днепр» и другие - проехали по семи историческим местам Юго-Восточного административного округа.

Мероприятие приурочено к Дню государственного флага России: он отмечается 22 августа. Автопробег стартовал от памятника Рабочему Солдату в Лефортово, а завершился в Марьино, у памятника бойцам всех сражений XX века «Солдат Отечества».

Каждый ретроавтомобиль был украшен российским триколором. Некоторые участники специально покупали раритетные автомобили ради участия в автопробеге. На одной из остановок к колонне присоединились ретро-мотоциклы.

Соорганизатор ретроавтопробега, главный врач Диагностического центра № 3 Игорь Дягилев назвал мероприятие единством поколений, района и города, поскольку в автопробеге приняли участие как старшее поколение, так и молодежь.

Депутат Мосгордумы Инна Святенко отметила, что автопробег стал отличной возможностью пообщаться с избирателями. Также политик назвала основные проблемы, с которыми к ней обращаются жители, это: экология, «резиновые квартиры», хостелы в многоквартирных домах и пр. Еще одним важным вопросом, который планируется решить в перспективе является — строительство парка 850-летия Москвы, добавила Святенко.

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова рассказала, что именно в Лефортово началась ее депутатская деятельность. Она сообщила, что в мероприятии приняла участие команда, которую она знает уже долгие годы.

«Сейчас мы одна команда — команда, которая участвует в этом автопробеге. Мы — за развитие Москвы. Мы — за то, чтобы наш город дальше развивался в позитивном направлении», — сказала Стебенкова.

Эксперт Общероссийского народного фронта в сфере ЖКХ Елена Николаева призвала молодежь поднять флаги.

«Я хочу, чтобы вы гордились своей страной», — обратилась к гостям автопробега Елена Николаева.

На каждой остановке зрителей и участников пробега ждала развлекательная программа. Почетными гостями мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны. Автопробег завершился в Марьино праздничным концертом. Местные жители смогли посмотреть выступление казачьего ансамбля, команды «Голубые береты», а также угостились кашей из полевой кухни.

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