Юго-восток Москвы превратился в гигантскую пробку

Из-за строительства новой линии метро вплоть до четверга не работает часть Таганско-Краснопресненской линии. Власти города организовали бесплатные автобусные маршруты, но перекрыли часть съездов с МКАД и третьего транспортного кольца. Ещё и с погодой не повезло: в итоге юго-восток столицы практически парализовало. Метро откроют в четверг, но пробок сильно меньше не станет: в мае все выездные магистрали на «Яндекс.картах» традиционно погрязнут в ругани. Почему так выходит – транспортная инфраструктура ширится, а мата меньше не становится?

С 6 по 11 апреля закрыты станции метро от Волгоградского проспекта до Котельников. Метростроевцы ударными темпами готовят первую часть Некрасовской линии от «Некрасовки» до «Косино» к запуску: её планируют открыть уже летом этого года.

Для пассажиров организовали бесплатные маршруты автобусов, а также проезд на электричках от Казанского вокзала до подмосковных Люберец. Автобусы пустили по выделенным полосам, что весьма разозлило автомобилистов. Выделенки не особо помогли: автобусы всё равно стоят в пробках, а автомобилисты плюют на всё, заклеивают номера и едут по выделенным полосам.

Плюс ко всему, были закрыты некоторые съезды – например, с Рязанского и Волгоградского проспекта на МКАД, а также с третьего транспортного кольца на Нижегородскую улицу и на Волгоградский проспект. Перекрыто движение также по Хвалынскому бульвару и повороты на Жулебино с Новорязанского шоссе.

Центр организации дорожного движения Правительства Москвы рекомендовал автомобилистам сдвинуть поездки по городу на личных автомобилях на внепиковое время - до 16:00 или после 20:30. Перекрытие дорог в районе Жулебино-Котельников сильно осложнило дорожную ситуацию и в соседних районах, например, на Щёлковском шоссе и на шоссе Энтузиастов.

Настоящим спасением для жителей юго-востока стали электрички Казанского направления: несколько станций находятся в непосредственной близости от станций метро, например, Лермонтовского проспекта. Повезло также жителям Вешняков. Однако вот сюрприз – с 9 по 12 апреля из-за ремонта путей часть электропоездов сняли с маршрутов. Правда, были добавлены две дополнительные электрички из Москвы в Люберцы и обратно, а нескольким утренним электричкам и экспрессам добавили остановки в Выхино и Косино.

Метро запустят, пути починят, настанет май - и толкотни в электричках и на дорогах станет ещё больше. Обидные высказывания «Эй, понаехавшие! Дайте добраться до дома местным!» сменятся традиционными «Купи картошку в магазине, а не сажай её на даче!». Вечер пятницы и утро понедельника – кошмар для автомобилистов с мая и до самой осени. Но и с окончанием дачного сезона пробок при въезде-выезде из города сильно меньше не становится, и с каждым годом ситуация будет лишь ухудшаться.

Причина проста: тотальная застройка Подмосковья огромными жилыми кварталами из 25-этажек. При этом инфраструктура предполагается только та, что есть сейчас. Рабочих мест также ждать не стоит – жители подмосковных городов-спутников и населённых пунктов подальше предпочтут тратить по 2-2,5 часа на дорогу до нерезиновой, поскольку зарплаты в Москве и области могут отличаться в разы. И готовы вечно стоять в пробках и ругаться через «Яндекс.Карты».

Город, наполненный вечно не высыпающимися людьми, которые видят своих близких от силы пару часов в сутки. Озлобленность в общественном транспорте, хамство на дорогах… это не мы такие. Это жизнь такая. Это невозможность купить квартиру кроме как в убогой новостройке где-то за МКАД. Это отсутствие достойной работы в маленьком и гордом подмосковном городке. Это желание хоть на два дня в неделю сбежать от московского шума и гама и посидеть, закутавшись в плед, у костра. И, наконец, поспать, не слыша клаксонов под окнами в вечно неспящем городе.

И от этой проблемы никакое метро, никакие новые развязки не спасут. Так что терпим до 11 апреля – а потом снова в бой.