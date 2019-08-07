YouTube изменил алгоритм рекомендаций для продвижения незаконного митинга оппозиции в Москве

Популярный видеохостинг резко сменил алгоритм работы. YouTube принял данные меры для того, чтобы трансляцию несанкционированных митингов в Москве посмотрело как можно больше пользователей. Об этом сообщили в Накануне.RU.

Москву захлестнула волна незаконных акций протеста. Еженедельно в центральных районах города проходят несанкционированные митинги, перерастающие в массовые беспорядки, которые, в конечном счете, заканчиваются задержаниями. Организаторами мероприятий выступают бывшие кандидаты в депутаты Мосгордумы. Они не смогли преодолеть муниципальный фильтр из-за большого количества недействительных подписей и теперь всеми силами стараются обратить на себя внимание, привлекая подростков к участию в митингах. Их главная цель – обострить политическую ситуацию в России.

В этом несостоявшимся кандидатам помогают западные кураторы и профинансированные зарубежные СМИ. В их число попал и видеохостинг YouTube. Ресурс намеренно выводит видео с митингами на главные страницы, закрепляет его в рубрике «рекомендованное». Хотя до этого принцип работы популярного сайта значительно отличался. Ранее для попадания видео в подборку пользователи должны были им заинтересоваться. То есть в «рекомендованное» отправлялся ролик с большим количеством просмотров и с той же тематики. Кадры с митингами, зачинщиками которых выступает Навальный и его сторонники, закреплены в рубрике искусственно, специально, чтобы их просмотрело как можно больше человек.

О необъективности и продажности YouTube можно судить и по ситуации, которая произошла с журналистом Лесей Рябцевой и публицистом Илиасам Меркури. Они вели прямые эфиры с места событий. Однако их стримы видеохостинг постоянно блокировал, отключал звук и изображение. Вместо этого настойчиво продвигал ролики антиправительственных СМИ в рубрику «рекомендованное», таким образом влияя на настроения россиян.