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В соответствии с законопроектом о цифровых услугах Евросоюз обяжет крупнейшие технологические компании делиться данными о своих клиентах с конкурентами, пишет международная газета Financial Times со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно инициативе, технологические гиганты (например, Amazon и Google) более не должны использовать данные, собранные на платформе, в собственной коммерческой деятельности. Исключения составят случаи, когда эти самые компании будут предоставлять доступ к полученным данным бизнес-пользователям, ведущим ту же коммерческую деятельность.

Кроме того, проект закона предполгает запретить крупным компаниям пользоваться льготами в отношении собственных услуг на сайтах или платформах в ущерб конкурентам, предварительно устанавливать собственные приложения на устройства или заставлять другие компании предварительно устанавливать их ПО.

Если законопроект будет принят, техногигантов за его нарушение смогут заставить продать часть европейских активов если их превосходство на рынке будет угрожать более мелким конкурентам. Инициативу намерены рассмотреть до конца текщего года.