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Евросоюз снимет ограничения на въезд украинских туристов
14 июля, 2021 23:20
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pixabay.com
Европейский союз включит Киев в «зеленый» список стран и снимет ограничения на поездки туристов из Украины в страны ЕС.
По сообщению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, украинцам фактически разрешили путешествия в Европу, хотя окончательное решение каждая страна ЕС будет принимать самостоятельно, в зависимости от своей эпидемиологической ситуации и карантинных мер на фоне эпидемии коронавируса.
Как заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, решение о внесении Украины в этот список носит рекомендательный характер. В «зеленый» список также вошли Азербайджан, Армения и Молдавия, сообщает «Lenta.ру».
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