Евросоюз погряз в пучине наркопреступлений из-за пандемии

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Пандемия коронавируса спровоцировала рост числа наркопреступлений по всей Европе.

Согласно данным европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости, по сравнению с предыдущими годами 2020 - на который выпала первая и вторая волны коронавируса - отметился ростом поставок тяжелых наркотиков в страны Европы.

При этом наркоторговцам пришлось быть изворотливее, так как сухопутные границы были закрыты, использовались морские пути. Также это дало толчок торговле в даркнете, пишут «Известия».

Борьба с наркоприступностью продолжается и в России. Ранее Роскомнадзор потребовал немедленно убрать размещенные в социальной сети Instagram рекламные сообщения с вакансиями наркокурьеров. Соответствующее обращение было направлено руководству компании Facebook Inc.