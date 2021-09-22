Европейский вуз «переобулся в полёте» в своём отношении к «Спутнику V»
В Австрии Университет города Грац сначала разрешил студентам с прививками «Спутником V» посещать занятия, а в течение дня передумал и отменил это решение. Учащимся потребуется подтвердить свой коронавирусный статус иначе.
Утром 22 сентября Университет Граца заявил, что сертификат о прививке российским препаратом «Спутник V» будет признаваться наравне с одобренными Евросоюзом вакцинами от коронавируса и будет достаточным основанием для допуска студентов к занятиям.
К вечеру того же дня вуз отменил это решение, сославшись на постановление об ограничении въезда в страну.
«Эта вакцина [«Спутник V»] не указана в списке тех вакцин, которые признаны в качестве подтверждения низкого эпидемиологического риска в Австрии в действующем постановлении о въезде в период COVID-19 в 2021 году», - пояснили в университете.
Лицам, которые были привиты российским препаратом, придётся подтверждать свой статус иным образом, например предоставив справку о наличии антител.
При этом вуз заверил, что решение по российскому препарату было изменено без какого-либо давления.
«Мы сами совершили ошибку. Ориентировались на постановление о правилах въезда в Австрию, в котором, как оказалось, не числится «Спутник V», - приводит слова представителя вуза «ТАСС».