Европейский суд обвинил Россию в убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в постановлении по жалобе вдовы Марины Литвиненко назвал российское государство ответственным в смерти экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Москве предписано выплатить компенсацию в размере 100 тыс. евро и оплатить судебные издержки на 22,5 тыс. долларов.
ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении права на жизнь, предусмотренного статьей 2 Европейской конвенции по правам человека. Отмечено, что страна не провела тщательное самостоятельное расследование смерти Литвиненко.
В решении говорится, что причастность двух россиян к преступлению - Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна - доказана. Есть веские аргументы, что они действовали по поручению российского государства.
Судья ЕСПЧ от России Дмитрий Дедов не согласился с коллегами. Он нашел множество недостатков в британском расследовании инцидента.
Напомним, бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко умер в 2006 году в Великобритании, где получил политическое убежище. Смерть силовика наступила в результате отравления радиоактивным полонием.