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Европарламент большинством голосов ввел коронавирусные сертификаты с 1 июля
9 июня, 2021 11:22
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Council of Europe Parliamentary/via Globallookpress.com
Введение цифровых COVID-сертификатов в ЕС утверждено на заключительном голосовании Европейского парламента. Данная система начнет действовать с 1 июля.
За введение сертификатов проголосовали 546 членов Европарламента. «Против» высказались 93 человека, еще 51 парламентарий воздержался.
Граждане ЕС получат сертификат бесплатно в цифровом или распечатанном виде, передает «Интерфакс». В него будут включать данные о вакцинации, отрицательном тесте и выздоровлении.
С 1 июня система сертификатов начала действовать в семи странах. Сертификаты тестируют в Болгарии, Чехии, Дании, Германии, Греции, Хорватии и Польше.
Ранее сообщалось, что Финляндия потратит на выдачу электронных сертификатов о вакцинации 3,5 млн евро.
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