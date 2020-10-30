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Вакцины от коронавируса, которые были созданы в России или Китае, никогда не станут частью стратегии вакцинации в Евросоюзе. Такое заявление сделал глава Еврокомиссии Эрик Мамер. Он отметил, что для использования иностранных вакцин, они должны производиться внутри ЕС.

«Мы подписываем соглашения о поставках вакцины только со странами, которые будут производить вакцину на территории ЕС, и не ведем переговоры с Россией или Китаем», — заявил Мамер.

Вместе с тем, глава Еврокомиссии пояснил, что зарубежные препараты все же смогут попасть на рынок Европы, если пройдут процедуру сертификации. При этом такие вакцины все равно не станут частью стратегии по вакцинированию, так как ЕС придерживается правила, что населению следует прививаться лишь вакцинами, произведенными внутри союза, передаёт ФБА «Экономика сегодня».