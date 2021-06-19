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Евро-2020: сборная Франции не смогла переиграть Венгрию
19 июня, 2021 18:21
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
Сборная Франции, действующий чемпион мира по футболу, в матче группового этапа Евро-2020 не смогла переиграть Венгрию. Поединок проходил в Будапеште и завершился со счетом 1:1.
У гостей мяч забил Антуан Гризманн, а у хозяев отличился Аттила Фиола.
Теперь 23 февраля французы сыграют с Португалией. Венгрия, в арсенале которой одно очко, выйдет на поле в Мюнхене со сборной Германии, пишет «Московский комсомолец».
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