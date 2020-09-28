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Общество
Евро вырос до максимальных 92 рублей
28 сентября, 2020 18:20
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Piqsels.com
В понедельник курс евро поднялся выше 92 рублей. Это произошло впервые с 21 января 2016 года.
В 16:28 курс евро составил 92,0225 рубля. Доллар стоит 78,85 рублей. Он подорожал на 64,25 копейки.
Как пишут эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль усилил снижение к доллару и евро под влиянием санкционных рисков. Давление оказывает также конфликт в зоне Нагорного Карабаха.
Рост евро связывают с укреплением котировок единой европейской валюты на рынке Forex.
В начале сентября евро поднялся выше 90 рублей. Этого не было с февраля 2016 года.
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