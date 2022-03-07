Евгений Пригожин «не нашел» Новую Зеландию на карте Африки
Стало известно, что Новая Зеландия наложила санкции на российского предпринимателя Евгения Пригожина и ряд других россиян. Редакция издания «Русская планета» обратилась к бизнесмену за комментарием по поводу сложившейся ситуации.
Евгений Пригожин порассуждал о санкциях, которые затронули Россию и ее граждан. Его ответ приводит пресс-служба компании «Конкорд» на странице в социальной сети «ВКонтакте». Так, санкции на страну помогают развивать производство. Частные лица из-за подобных запретов максимум «не смогут попасть в Диснейленд». В европейских санкциях, по мнению бизнесмена, также есть своя прелесть – элиты не смогут вывозить деньги из России.
Особое внимание предприниматель обратил на австралийские санкции. Евгений Пригожин с юмором отреагировал на новые запреты.
«Но самые ужасные санкции – австралийские. Для некоторых настоящий бич. Те, кто в своих фантазиях мечтали вступить в половой контакт с кенгуру, никогда этого уже не сделают», – отметил бизнесмен.
Евгений Пригожин также напомнил, что «Африка большая», а где на ней Новая Зеландия ему, к сожалению, неизвестно. Последним ударом по россиянам он иронично назвал возможные санкции от пингвинов Антарктиды.