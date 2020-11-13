Евгений Комаровский рассказал об активной фазе распространения COVID-19

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Наиболее активную фазу распространения COVID-19 заболевший проходит за двое суток до появления первых симптомов, сообщил на своем канале в Youtube доктор Евгений Комаровский.

Таким образом, человек наиболее заразен около двух дней после заражения. Как отметил медик, после того, как появляются симптомы, резко сокращается количество вирусов, которые больной выделяет во внешнюю среду.

Комаровский напомнил, что основным способом передачи вируса остается воздушно-капельный путь.

Ранее лаборатории назвали главные ошибки медиков и пациентов при взятии анализа на коронавирус. Они приводят к 40% ложных результатов, говорил главный внештатный пульмонолог Минздрава.

Во-первых, биоматериал обязательно берется из ротоглотки и носоглотки. Если мазок взят только из ротоглотки или из носа, то вероятность получить ошибочный тест возрастает.