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Евгений Гришковец пожалел о своем высказывании о Земфире на полтора миллиона рублей
19 июня, 2021 18:11
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Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Драматург и писатель Евгений Гришковец выступил с извинением перед Земфирой за резкие высказывания о ее последнем альбоме «Бордерлайн».
В эфире программы «Би Коз», выходящей на «Дожде», он назвал песни исполнительницы «наркоманскими», так как она является, по его мнению, наркоманкой. Впоследствии артистка подала на него иск на сумму в 1.5 млн рублей.
«Я пожалел о своем высказывании еще в процессе разговора. Пожалел не по причине опасений юридических последствий и скандала. Я пожалел, что был категоричен, груб, позволил себе гнев» - приводит слова извиняющегося Гришковца Lenta.ru.
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