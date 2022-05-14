Евгений Гришковец: Дети играют в куклы, кукловоды играют с детьми
На уроке труда школьники Первоуральска изготовили куклу, символизирующую любимую профессию - сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний.
Работа была выполнена в рамках фестиваля «Мир в радуге профессий». Дети из 4 и 6 класса школы №12 должны были изготовить ростовую куклу, которая стала бы символом их возможной профессии в будущем. К изумлению руководителя Общественного Совета при ФСИН, писателя Евгения Гришковца, кукла оказалась одета в форму тюремного охранника.
«В таком возрасте дети даже не знают о существовании пенитенциарной системы, если конечно в ней не работают или не отбывают срок их родители», - заявил Гришковец. И выразил предположение, что накануне фестиваля учительский коллективы организовал детскую экскурсию в одну из исправительных колоний Свердловской области, - сообщает telegram-канал «Подъем»