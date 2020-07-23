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Есть ли двойное гражданство у Елены Мизулиной: ответ Следственного комитета

Лилия Караева
23 июля, 2020 13:59
2 мин
Елена Мизулина
Flickr

Следственный комитет России завершил проверку сообщений о наличии двойного гражданства у сенатора Елены Мизулиной. Ранее говорилось, что у нее есть паспорт гражданина Бельгии.

В пресс-службе сенатора заявили, что проверка установила недостоверность сведений ряда СМИ и Telegram-каналов о двойном гражданстве. В настоящее время устанавливаются обстоятельства распространения недостоверной информации и причастные лица.

В ответе руководителя ГСУ СК РФ по Москве А. Стрижова Мизулиной говорится, что на сайте www.eg.ru и в Telegram-канале «Небожена» «опубликована недостоверная информация о наличии гражданства и (или) вида на жительство».

Сама Мизулина считает распространение ложных сведений попыткой дискредитировать не только ее, но и весь российский парламент, пишет ТАСС.

Напомним, в январе Telegram-канал «Небожена» и «Экспресс-газета» опубликовали информацию о бельгийском гражданстве Мизулиной. Была начата проверка. Сенатор с 2015 года представляет в верхней палате парламента Омскую область. Известно, что ее сын живет за границей и часто бывает в Бельгии.

темы
Следственный комитет
Елена Мизулина
гражданство
проверка
2 мин