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Если очень хочется — российская вакцина может попасть в ЕС

Кирилл Савушкин
6 ноября, 2020 20:17
1 мин
Photo
Flickr

Официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер публично признал возможность для стран участниц ЕС приобрести российскую вакцину без европейской сертификации.

Таким образом, Венгрия, ранее выразившая готовность купить российский препарат, получает необходимую лазейку. Тем не менее, вакцина будет использоваться на территории лишь закупившей её страны и не будет распространяться по Европе.

«Согласно нормам ЕС, существуют ограниченные исключения, которые разрешают странам-членам временно использовать несертифицированные на европейском рынке медикаменты в экстренных ситуациях, под полную юридическую ответственность этих стран», — подчеркнул чиновник ЕК.

Как передает gazeta.ru, расходы на ввоз препарата и проверку эффективности ложаться исключительно на взявшую на себя риск страну.

темы
Венгрия
вакцина
Евросоюз
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