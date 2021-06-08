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Еще одна страна откроется для россиян с 15 июня
8 июня, 2021 07:38
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Pixabay
Еще одна страна откроет свои воздушные границы для россиян с 15 июня. Россия Евросоюз попали в «Список A», в который входят «все страны с положительными показателями».
Власти Марокко объявили о постепенном возобновлении авиасообщения после многих месяцев приостановки из-за пандемии коронавируса.
Все прибывающие из стран «Списка А» должны иметь свидетельство о вакцинации или отрицательный результат ПЦР менее чем за 48 часов, сообщает «360.tv».
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