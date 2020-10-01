Еще одна модная диета оказалась неэффективной

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Ученые Калифорнийского университета изучили модную сейчас диету 16:8, которая предполагает интервальное голодание. То есть человек 16 часов голодает, а ест только в течение 8 часов.

Клиническое изучение этого метода показало, что он не является более эффективным для похудения по сравнению с обычным трехразовым питанием.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 116 взрослых добровольцев с избыточным весом или ожирением. Одни из них были распределены в группу, придерживающуюся в течение 12 недель диеты 16:8, а другая группа не меняла свой рацион.

В результате участники первой группы похудели в среднем на килограмм. Однако те, кто придерживались обычного трехразового питания также немного похудели – разница была невелика. Таким образом, опыт доказал малую эффективность интервального голодания, пишет «Naked Science».

Ранее сообщалось, что ученые из Института исследования метаболизма Общества Макса Планка в Кельне выяснили, что за любовь к высококалорийной и насыщенной жирами пище отвечает группа нервных клеток в мозге.