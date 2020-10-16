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Согласно заявлению Росавиации, Россия возобновила авиасообщение с Сербией и Кубой, которое ранее было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Кроме того, в начале ноября возобновится авиасообщение с Японией.

«В соответствии с решениями правительства РФ авиакомпании и авиационные власти иностранных государств в установленном порядке уведомлены о возобновлении полетов с Сербией и Кубой с 15 октября и с 1 ноября с Японией», - заявили в пресс-службе Росавиации.

Регулярные пассажирские авиаперелёты с другими странами были прекращены весной из-за пандемии. Летом были частично возобновлены полёты в Беларусь, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию и на Мальдивы. При этом на часть маршрутов действуют ограничения, отмечает «ТАСС».