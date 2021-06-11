ЕС закрепит монополию на благородный алкогольный напиток в обмен на выплату 3 млн евро
Евросоюз заплатит Армении 3 млн евро за отказ от слова «коньяк» в названии алкогольной продукции. Таким образом, Союз закрепит монополию на этот благородный напиток, технология производства которого регулируется законодательными актами Франции и ЕС.
Правительство Армении согласилось получить финансовую помощь и отказаться от слова «коньяк» в названии напитков.
Средства выделены на разработку нового бренда для армянского алкоголя и его популяризацию на внешних рынках, пишет издание «Новости Армения».
По условиям, армянские производители должны прекратить производство «коньяка» с 2032 года. После этого до 2043-го они обязаны распродать запасы.
Коньяк может производиться только в департаменте Шаранта, где находится город Коньяк. В СНГ коньяком называют любой бренди.