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Общество
Енисей проявил милосердие: пропавшие рыбаки нашлись живыми
11 октября, 2020 09:19
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Пропавшие 10 октября, в субботу четверо рыбаков были найдены живыми. Спасатели отправились на поиски, после того как стало известно о крушении двух лодок на Енисее.
«Только что поступила информация, что спасатели СРПСО МЧС России в составе восьми человек на плавсредстве, обследуя район происшествия, на одном из островков нашли четверых рыбаков живыми», - гласит официальное сообщение ГУ МЧС.
Как сообщает ТАСС, в общей сложности на лодках находилось шесть человек. Накануне, на берегу был обнаружен один из рыбаков, а также тело одного погибшего. После этого начались поиски остальных.
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