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Енисей проявил милосердие: пропавшие рыбаки нашлись живыми

Кирилл Савушкин
11 октября, 2020 09:19
1 мин
Photo
Flickr

Пропавшие 10 октября, в субботу четверо рыбаков были найдены живыми. Спасатели отправились на поиски, после того как стало известно о крушении двух лодок на Енисее.

«Только что поступила информация, что спасатели СРПСО МЧС России в составе восьми человек на плавсредстве, обследуя район происшествия, на одном из островков нашли четверых рыбаков живыми», - гласит официальное сообщение ГУ МЧС.

Как сообщает ТАСС, в общей сложности на лодках находилось шесть человек. Накануне, на берегу был обнаружен один из рыбаков, а также тело одного погибшего. После этого начались поиски остальных.

темы
поиски
Енисей
спасение
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