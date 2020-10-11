Енисей проявил милосердие: пропавшие рыбаки нашлись живыми

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Пропавшие 10 октября, в субботу четверо рыбаков были найдены живыми. Спасатели отправились на поиски, после того как стало известно о крушении двух лодок на Енисее.

«Только что поступила информация, что спасатели СРПСО МЧС России в составе восьми человек на плавсредстве, обследуя район происшествия, на одном из островков нашли четверых рыбаков живыми», - гласит официальное сообщение ГУ МЧС.

Как сообщает ТАСС, в общей сложности на лодках находилось шесть человек. Накануне, на берегу был обнаружен один из рыбаков, а также тело одного погибшего. После этого начались поиски остальных.