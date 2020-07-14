Сенаторы позволят спрашивать мнение 10-летних детей при помещении их под опеку

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Сенатор Елена Мизулина и её коллеги подготовили поправки в Семейный Кодекс, согласно которым малолетнего ребёнка, достигшего возраста 10 лет, будут опрашивать при помещении под временную опеку.

Новые положения закона смогут быть использованы в тех ситуациях, когда родители детей не будут иметь возможности исполнять свои родительские обязанности по отношению к ребёнку. Подобной ситуацией, например, является задержание и заключение родителей под стражу, попадание родителей в больницу по причине экстренной госпитализации и так далее.

В таких ситуациях ребенок передаётся под временную опеку родственникам или близким лицам. А при отсутствии таких лиц, либо возможности их принять, дети помещаются в спецучреждение, на которые возлагается обязанность по содержанию несовершеннолетних, сообщает издание «Московский комсомолец».

Ранее сообщалось, что под Оренбургом силовики и опека жестоко изъяли из семьи пятерых детей.