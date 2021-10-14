Екатеринбург «встал» из-за сильного смога. Перекрыты трассы и задержаны рейсы
Екатеринбург 14 октября накрыл сильный смог от тлеющих торфяников. В уральской столице нулевая видимость, жители не могут нормально передвигаться и жалуются на запах гари, перекрыты некоторые дороги, в аэропорту задерживают рейсы.
Самая высокая концентрация дыма - в микрорайоне Солнечный. Там даже закрыли школу и перевели детей на удаленку. Въезд в Солнечный ограничили, передает Екатеринбург онлайн.
Из-за низкой видимости перекрыты два участка федеральной трассы Екатеринбург-Курган и часть кольцевой автодороги. В аэропорту задержали 8 рейсов, самолет из Доминиканы перенаправили в аэропорт Тюмени.
Торфяники тлеют с 10 октября. Работы по тушению идут круглосуточно. За сутки из 4,8 га потушены 0,6 га.
Жителям советуют не открывать окна, отказаться от длительного пребывания на улице, промывать глаза, нос и горло, использовать маски и кондиционеры.