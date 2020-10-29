Египетские ступни заняли первое место в рейтинге стоп Москвы и Санкт-Петербурга

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Российский лидер рынка по производству ортопедических стелек, провел исследование среди клиентов Москвы, Санкт-Петербурга, а также своих подписчиков. В получившемся рейтинге первое место заняли египетские стопы.

«Рейтинг составлялся на основе исследований и внутренней аналитики нашего медцентра, данных, собранных через опросы в соцсетях, и при личных консультациях. Использовалась аудитория подписчиков и клиентов, которых порядка тридцати тысяч», - заявила представитель медцентра Sanatera Елизавета Фокина.

В Москве первое место, согласно опросу, заняли люди с египетскими стопами (47%). За ними следуют греческие стопы (33%) и римские (7%). В Санкт-Петербурге египетские стопы набрали 43%. За ними, как и в столице, следуют греческие (31%) и римские (19%).

По словам производителей, римский тип ступней самый «здоровый» и, по сравнению с остальными типами, владельцы римских стоп имеют меньше рисков получить плоскостопие.

Также стоит отметить, что люди, которые имеют ступни египетского типа, зачастую склонны мечтать и фантазировать, ими движут великие идеи. Владельцам стоп греческого типа приписывают своевольность и амбициозность, а также самостоятельность и целеустремленность. Людям с римским типом стопы присущи «упертость» и усидчивость, которые помогают им добиваться успеха.