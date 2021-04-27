Японские города отказываются принимать олимпийцев

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Некоторые японские города отказываются от планов по размещению олимпийских команд в преддверии Олимпиады в Японии. Об этом сообщает агентство AFP.

Ранее соглашения о приеме спортсменов и официальных лиц Олимпиады подписали более 500 муниципалитетов Японии. Однако сейчас некоторые города отказываются от размещения олимпийцев. Объясняется это дорогостоящими мерами безопасности в связи с пандемией коронавируса, которые будут оплачены из бюджетов городов.

Также жители городов столкнутся с некоторыми неудобствами: им придется избегать любых физических контактов, посещений школ и тренировок на открытом воздухе, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».